50 غارة للتحالف على مواقع الحوثيين في 4 محافظات يمنية

شنت طائرات تحالف دعم الشرعية في #اليمن خلال الساعات الماضية نحو 50 غارة جوية على مواقع وتجمعات وآليات ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظات #صعدة وحجة والحديدة وتعز، أسفرت عن قتلى وجرحى وتدمير آليات ومخازن أسلحة للميليشيات.

وأكدت مصادر عسكرية أن أكثر من 12 غارة استهدفت مواقع الميليشيات في مناطق متفرقة من محافظة #صعدة الحدودية، وتحديدا في منطقتي آل عمار والمهاذر بمديرية سحار وفي مدينة صعدة نفسها.

وفي منطقة العطفين التابعة لمديرية كتاف (صعدة)، استهدفت طائرات #التحالف تعزيزات عسكرية للميليشيات. وشنت ثلاث غارات على مواقع وتحركات للحوثيين في مديريتي غمر ورازح الحدوديتين شمال غرب محافظة صعدة، حيث تواصلت المعارك الميدانية بين الميليشيات وقوات الشرعية التي تمكنت خلال الأيام الماضية من تحرير مناطق جبلية استراتيجية في رازح.

من جهتها، قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني والقوات السعودية المرابطة على الحدود مواقع للميليشيات في مديريات رازح وغمر ومنبه، قبالة جازان السعودية.

وفي محافظة #حجة شمال غرب اليمن، رصدت مصادر عسكرية ميدانية أكثر من 25 غارة لطائرات التحالف استهدفت مواقع وأهداف للميليشيات في جبهة حرض وميدي.

أما في جبهة الساحل الغربي جنوب مدينة #الحديدة، فقد شنت مقاتلات التحالف 7 غارات على مواقع وتعزيزات لميليشيات الحوثي في مدينة حيس. وقال سكان محليون إن القصف دمر مخزني أسلحة للميليشيات.

وفي #تعز، تتواصل المعارك بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثي في محيط المدينة، خصوصاً في الجبهة الشرقية، حيث أهم المعاقل العسكرية للحوثيين. وذكر سكان أن غارة جوية للتحالف دمرت دبابة للميليشيات في شارع الستين شمال المدينة، فيما استمرت الاشتباكات على الأرض في المحورين.