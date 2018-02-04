اليمن.. معارك متجددة وانفجارات عنيفة في صنعاء

تدور في مديرية ناطع في #محافظة_البيضاء وسط اليمن معارك عنيفة بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي، أسفرت عن مقتل 3 وأسر آخرين من عناصر #الميليشيات، خلال ساعات الصباح الأولى من الأحد، وذلك بالتزامن مع شن طائرات #التحالف غارات استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين في البيضاء وصنعاء.

وبحسب مصادر عسكرية فقد استهدف الطيران مواقع وتجمعات للميليشيات في شعب المسوح ومنطقة فضحة في #البيضاء موقعا قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

وفي صنعاء، أفاد شهود عيان أن انفجارات عنيفة هزت شمال العاصمة صباح الأحد، بعد استهداف طائرات التحالف مركزا قياديا للميليشيات بمبنى المباحث الجنائية في ضاحية جدر.

أما في محافظة الجوف شمال البلاد، فقد أحبطت قوات #الجيش فجر الأحد، هجوما عنيفا شنته مليشيات الحوثي على عدة مواقع في جبهة مزوية شمال مديرية المتون.

وقال مصدر عسكري، إن معظم عناصر الميليشيات الذين شاركوا في الهجوم سقطوا بين قتيل وجريح.

فيما تجددت #المعارك في مديرية المصلوب المجاورة بين الجيش وميليشيات الحوثي، واستهدفت مدفعية الجيش الوطني مواقع الحوثيين في مناطق متفرقة من جبهتي مزوية والمصلوب.