مسؤول يمني عسكري: سندخل صنعاء قريباً

وعد مسؤول عسكري يمني كبير، الأحد، أن تكون قوات #الجيش_الوطني قريبا في العاصمة #صنعاء.

وقال المسؤول إن "الجيش الوطني يقف اليوم على أطراف صنعاء وصعدة، وسيكون قريبا في العاصمة صنعاء".

وأكد مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، الفريق محمد المقدشي، أن الانتصارات تتوالى في مختلف الجبهات، ولفت إلى أن العمليات العسكرية مستمرة وتسير وفق الخطط المرسومة، حتى تحرير كل شبر في #اليمن.

وشدد المقدشي على اللواء 14 مدرع أثناء زيارته لهم بمحافظة #مأرب (شمال شرق صنعاء)، على "ضرورة رفع درجة الجاهزية والاستعداد للتحرك إلى أي جبهة كانت، في سبيل استكمال عملية تحرير كل شبر من الوطن".

ويخوض الجيش اليمني، بإسناد من #تحالف_دعم_الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، مواجهات عنيفة لاستكمال تحرير ما تبقى من مناطق تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، وسط تقدم ميداني متسارع في مختلف الجبهات وتضييق الخناق على #الميليشيات بشكل متزايد.