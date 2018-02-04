مقتل "أبو عثمان".. مسؤول عمليات الحوثيين في تعز

قتلت قوات الجيش اليمني، مساء السبت، مسؤول عمليات ميليشيات #الحوثي الانقلابية في محافظة تعز جنوب غرب البلاد، مع اثنين من مرافقيه، خلال المواجهات الدائرة شرق المدينة.

وأكد مصدر عسكري أن قوات الجيش استهدفت القيادي الحوثي المدعو أبو عثمان، وهو المسؤول الأول لعمليات #الحوثيين العسكرية في محافظة تعز، أثناء تفقده لموقع الميليشيات في تبة السلال شرق تعز، على خطوط التماس في المواجهات العنيفة الدائرة هناك.

وجاء إعلان مقتل مسؤول عمليات الحوثيين في تعز، بعد ساعات من اعتراف الميليشيات رسمياً بمصرع اللواء محمد علي عبدالحق قائد اللواء 201 مشاه ميكا، الذي كشف الجيش اليمني، الجمعة، عن مصرعه مع ثمانية من مرافقيه في مواجهات شرق تعز.

وهذه من المرات النادرة التي تعترف فيها ميليشيات الحوثي بمصرع أحد قياداتها، عقب يوم واحد فقط من مقتله.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر ميداني أن مدفعية #الجيش_اليمني تمكنت من استهداف دبابة للميليشيات الحوثية في تبة سوفتيل في تعز، ما أدى إلى إعطابها وخروجها عن الخدمة، وإصابة قائدها المدعو أبو وضاح بحالة خطرة.