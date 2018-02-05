التحالف: إيران زودت الحوثيين بأسلحة لاستهداف باب المندب

أكد العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، خلال مؤتمر صحفي بالرياض، استمرار دخول المساعدات إلى اليمن عبر كافة المنافذ البرية والجسر الجوي. كاشفا عن أن #إيران زودت #ميليشيات_الحوثي بالأسلحة لاستهداف الملاحة الدولية في مضيق باب المندب.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي إن ميليشيا الحوثي تستهدف #ميناء_الحديدة بالقوارب المفخخة ما يعد تهديدا خطيرا للملاحة البحرية والتجارة العالمية. مشددا على أن هناك تفهما دوليا لهذه التهديدات.

ولفت إلى أن الميليشيات أطلقت 95 صاروخا باليستيا حتى اليوم وتصدى التحالف لجميع هذه الصواريخ ودمرها. وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي هددت العديد من القبائل اليمنية.

وأضاف أن شاحنات محملة بالمساعدات الغذائية والطبية تصل أكثر من 400 ألف يمني حتى الآن من السعودية.

وقال المالكي "وجدنا استجابة من كافة الأطراف في #عدن لإعادة الاستقرار للعاصمة المؤقتة".

وأكد أن الجيش الوطني اليمني يحقق انتصارات متتالية في الجوف على عدة جبهات. وكشف عن اعتقال خلية إرهابية حوثية في #مأرب.

وأعلن المتحدث باسم التحالف استهداف قارب مفخخ كان يمثل تهديدا للملاحة الدولية.

وكشف عن أن إيران زودت الحوثيين بأسلحة لاستهداف الملاحة الدولية في مضيق باب المندب.

فيما أعلن محمد آل جابر السفير السعودي إلى اليمن، الاثنين، عن خطة عمليات إنسانية شاملة في اليمن.

وقال معين عبدالملك وزير الأشغال العامة اليمني إن التحالف بقيادة السعودية يقوم بإعادة تأهيل البنى التحتية ودعم الموانئ اليمنية ودعم المؤسسات اليمنية بالكامل على الأرض في أقصر فترة ممكنة.

وأضاف الوزير اليمني أن إيران لا تقدم لليمن إلا العداء والدمار.