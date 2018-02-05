اليمن.. تدمير ألغام بحرية زرعها الحوثيون بسواحل ميدي

دمرت قوات التشكيل البحري في الجيش اليمني، بالتعاون مع الفرق الهندسية لقوات التحالف العربي، الاثنين، ألغاما بحرية زرعتها الميليشيات الحوثية في المياه الدولية المحاذية لسواحل ميدي التابعة لمحافظة #حجة شمال غرب اليمن.

وأكد مصدر عسكري، أن الألغام البحرية جرفتها الأمواج إلى القرب من سواحل ميدي غربي محافظة حجة.

واعتبر المصدر، زراعة الألغام البحرية من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، رسالة تهديد للمجتمع الدولي بهدف الضغط لوقف تقدم الجيش الوطني والتحالف العربي.

وكانت قوات التشكيل البحري قد تمكنت الأسبوع الماضي من إحباط محاولة زراعة ألغام بحرية من قبل خبراء ألغام تابعين لميليشيات الحوثي وقتلهم وتدمير زوارق لهم على سواحل ميدي.

وهددت قيادات حوثية، أكثر من مرة، بقطع الملاحة الدولية في البحر الأحمر، ونفذت عدة محاولات من خلال زوارق مفخخة وألغام بحرية.