البيضاء.. تحرير موقع استراتيجي ومقتل 9 حوثيين

استكملت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، الثلاثاء، تحرير #جبل_كتاف الاستراتيجي بمنطقة ناطع شرق محافظة البيضاء، وسط اليمن، عقب معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأفاد مصدر ميداني أن المعارك أسفرت عن مصرع سبعة من عناصر الميليشيات الحوثية وإصابة آخرين، علاوةً على استعادة الجيش الوطني كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وفي الأثناء، قُتل اثنان من الميليشيات في كمين نصبته لهم المقاومة الشعبية بمديرية القريشية، في محافظة #البيضاء.

وذكر مصدر في المقاومة أن الكمين استهدف موكبا مسلحا للميليشيات بوادي الأعرام، في منطقة الزوب، ما أدى إلى مصرع اثنين كانا على متنه.

بالمقابل، استهدف قناص حوثي المواطن صادق العديني، في وادي الطويلة، التابع لمنطقة الزوب، في المديرية ذاتها، أثناء توجهه إلى مزرعته، وأرداه قتيلا على الفور.

ويضيق الجيش اليمني، تحت غطاء جوي من طيران التحالف، الخناق على ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة البيضاء وسط #اليمن، مسنودا بالمقاومة الشعبية، في حين أكدت مصادر عسكرية أنه سيتم فتح جبهة ثانية من جهة مأرب، وهو ما سيؤدي إلى إرباك حسابات الميليشيات التي تتخبط أمام زحف الجيش المتوغل في البيضاء من جهة محافظة شبوة.