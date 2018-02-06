بالصور.. مجزرة حوثية جديدة تستهدف أطفال تعز

ارتكبت ميليشيات الحوثي الانقلابية، مساء الثلاثاء، مجزرة بشعة جديدة في منطقة عصيفرة شمال مدينة تعز جنوب غرب #اليمن، أودت بحياة طفلين وإصابة 18 آخرين غالبيتهم أطفال.

وبحسب مصادر محلية، فإن ميليشيات الحوثي أمطرت ملعبا للأطفال في منطقة #عصيفرة شمال تعز بقذائف مدفعية، أطلقتها من أماكن تمركزها في جبل الوعش، تسببت في مجزرة بشعة جديدة غالبية ضحاياها من الأطفال.

وذكر مصدر طبي في #تعز، أن طفلين قتلا وأصيب 18 آخرون، خمسة منهم حالتهم خطرة نتيجة القصف الحوثي الذي استهدف حي عصيفرة السكني، شمال مدينة تعز.

وتوقع المصدر ارتفاع حصيلة الضحايا، نظراً لخطورة بعض الإصابات.

ونشر ناشطون صورا للمجزرة الجديدة للميليشيات في المدينة.

واعتادت ميليشيات الحوثي الانقلابية على قصف الأحياء السكنية بمدينة تعز، متسببة في جرائم دموية بحق المدنيين وغالبيتهم من الأطفال والنساء.