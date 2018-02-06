تعز.. مقتل 15 حوثيا بينهم قيادي بارز وتقدم جديد للشرعية

لقي 15 مسلحاً حوثياً، مصرعهم، الاثنين، بينهم قيادي بارز، خلال المواجهات الدائرة مع الجيش اليمني في محافظة #تعز جنوب غربي البلاد، ضمن العملية العسكرية المستمرة لاستكمال تحرير المحافظة وفك الحصار المفروض عليها منذ 3 أعوام بشكل كامل.

وأوضح المركز الإعلامي لقيادة محور تعز العسكري، أن القيادي الحوثي، مجلي حسين مجلي، قتل وأصيب مرافقاه بنيران قوات الجيش في منطقة شرف العنين، بجبل حبشي، غرب تعز، إضافة إلى مقتل 4 آخرين، في هجوم شنه الجيش الوطني على مواقع الميليشيات بقرية لزوم، شرق المدينة.

كما قتل أحد عناصر الميليشيات في محيط القصر الجمهوري بتعز.

وسيطرت قوات الجيش على خط الرمادة الرابط بين تعز و #المخا و #الحديدة، وتمكنت من تحرير قرية العدنة شرق تعز.

يأتي ذلك فيما اعترف الحوثيون بمصرع اللواء عبدالحق قائد اللواء 201 في معارك تعز. عبدالحق بدأ حياته مقاتلاً ضد الحوثيين واختمها بالقتال في صفوفهم.

وذكر مصدر عسكري أنه بعد تطهير شرف العنين في مديرية جبل حبشي، أصبح خط الرمادة تحت سيطرة الجيش الوطني. كما تم تحرير قرية العدنة شرق المدينة.

وفي شمال تعز، واصلت قوات الجيش اليمني، تقدمها باتجاه جبل الوعش الاستراتيجي الذي تم السيطرة على أجزاء منه، وسقط خلال المواجهات الدائرة هناك، بحسب مصدر ميداني، 9 قتلى من #الميليشيات_الحوثية الانقلابية.

وأشار قائد محور تعز، اللواء خالد فاضل، إلى أن تحرير جبل وعش سيمكن #الجيش_الوطني من التقدم وقطع خط الستين الذي يعتبر خط إمداد الحوثيين من الحوبان إلى مفرق شرعب والرمادة والبرح.

وأكد عزم قوات الجيش على استكمال تحرير محافظة تعز وكسر الحصار المفروض على المدينة منذ قرابة 3 أعوام. وقال إن "إرادة الجيش قوية وقادرة على ذلك خلال الأيام القادمة".