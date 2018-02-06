مقتل 7 من الحوثيين والجيش يسيطر على مواقع جديدة بصعدة

تمكن الجيش الوطني بدعم من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن في جبهة علب بمحافظة صعدة، من السيطرة على جبلي قعم وبتر جنوب منطقة مندبة بعد معارك ضارية مع عناصر الحوثيين.

وأكد مصدر عسكري لـ"العربية" أن الجيش الوطني تمكن من تنفيذ هجوم على الحوثيين على جبال قعم وبتر في مندبة بمديرية باقم، ودارت معارك ساخنة، لقي على إثرها 7 عناصر من ميليشيا الحوثي مصرعهم.

واستطاع الجيش اليمني أسر عنصر من الحوثيين، بعد إصابته وقت المعارك، واستعادة كمية من الأسلحة والصواريخ من نوع "آر بي آر"، ومدفع 75، وقذائف "آر بي جي" مع عدة عيارات وأسلحة كلاشينكوف.