اليمن.. تحرير "حيس" يضرب الدعم الإيراني للحوثيين

حررت قوات #الجيش_اليمني، والتحالف العربي بقيادة السعودية، الاثنين، مديرية حيس بالكامل، والتي تحتل موقعا جغرافيا استراتيجيا يربط ثلاث محافظات يمنية هي الحديدة- إب – وتعز، في تقدم هام من شأنه، بحسب خبراء عسكريين، فتح الطريق لاستكمال تحرير مدينة وبقية مديريات الحديدة غرب البلاد، وتأمين الملاحة في البحر الأحمر، وقطع إمدادات إيران للميليشيات الحوثية.

و #حيس هي ثاني مديرية يتم تحريرها في محافظة #الحديدة بعد الخوخة، منذ انطلاق العملية العسكرية لاستكمال تحرير الساحل الغربي اليمني من ميليشيات الحوثي الانقلابية مطلع ديسمبر الماضي، بهدف تأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب بشكل كامل، وقطع آخر شرايين تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين.

وتوقع مسؤولون يمنيون أن يعطي تحرير حيس دافعا قويا لتسهيل تحرير كامل الساحل الغربي وقطع دابر كل تهديد إيراني للملاحة البحرية التي أخذت مؤخراً بعداً خطيراً ومتهوراً باستخدام قوارب مطاطية مفخخة تفجر عن بعد انطلاقاً من ميناء الحديدة، بحسب تعبيرهم.

مديرية حيس

تقع مديرية حيس ومركزها مدينة حيس، جنوب الحديدة، وتبعد عن الشاطئ بمسافة 28 كم، يحدها من الشمال مديريتا الجراحي وجبل رأس، ومن الجنوب مقبنة بمحافظة تعز، ومن الغرب الخوخة، وتقع أيضا إلى جنوب مدينة زبيد بمسافة 35 كم.

تبلغ مساحتها 268 كم2، وعدد مساكنها 7.490 مسكنا، وأسرها 6.964 أسرة، وسكانها 45.436 نسمة، وفق إحصاءات عام 2004.

وكانت مدينة حيس تاريخيا إحدى محطات توقف القوافل، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى مؤسسها الملك الحميري حيس بن يريم بن ذي رعين بن شرحبيل الحميري.

تحرير حيس.. مكاسب استراتيجية

نصبت قوات الجيش اليمني، عقب تحرير حيس نقاط تفتيش على الخط الرابط بين الحديدة و #تعز، لتقطع بذلك شريان إمداد ميليشيات الحوثي لجبهة تعز من جهة الغرب، كما أنها تبعد فقط 75 كم عن مركز محافظة #إب وسط اليمن.

وأفادت مصادر عسكرية أن من بين المكاسب الاستراتيجية من تحرير مديرية حيس جنوب الحديدة، تأمين مدينة الخوخة، فضلا عن مساحة واسعة تزيد عن سبعين كيلو طولا حيس مفرق المخا، إضافة إلى الاقتراب من مديرية الجراحي التي تبعد عنها 20 كم، ومدينة زبيد التاريخية كبرى مديريات الحديدة.

وأفادت أن تحرير حيس سيصيب الميليشيات الحوثية بالشلل الكامل في المناطق الغربية الخاضعة لسيطرتها في محافظة تعز، نظرا لانقطاع خط إمدادها الوحيد من الحديدة، لتسقط بذلك تلقائيا مناطق موزع، الوازعية، البرح، مقبنة، هجدة، والرمادة غرب تعز.

وأكد قادة في الجيش اليمني أن بعد تحرير حيس ستتجه القوات إلى عدة محاور شرقاً باتجاه الجراحي وغرباً باتجاه التحيتا وشمالاً باتجاه زبيد، حتى الوصول إلى مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي الهام والشريان البحري الوحيد الذي لا يزال خاضع لسيطرة الحوثيين.

وقدرت مصادر ميدانية سقوط 30 عنصرا من ميليشيا الحوثي في معركة تحرير حيس، الاثنين، وأسر 13 آخرين، بخلاف عشرات سلموا أنفسهم، إضافة إلى اغتنام أسلحة تابعة للميليشيات بعد دحرها.