نشرت العربية.نت قصتها.. الحكومة تتفاعل مع "خنساء اليمن"

تفاعل رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، مع حكاية "خنساء اليمن التي خسرت 5 أبناء في مواجهة مشروع إيران"، والتي نشرتها قبل أيام "العربية.نت".

واتصل بن دغر، الثلاثاء، هاتفياً، بالملقبة بـ"أم الشهداء" دولة ثابت الصبري، ووجه بصرف مبلغ 10 ملايين ريال لمساعدتها على شراء منزل تعويضاً للمنزل الذي فجرته ميليشيات #الحوثي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

كما وجه محافظ #تعز، بتأمين راتب شهري للسيدة، مؤكداً أن "الشعب اليمني لن ينسى أبداً الدور العظيم لهذه الأسرة اليمنية الأصيلة، ولهذه الأم العظيمة التي قدمت أولادها الواحد تلو الآخر".

وقدمت دولة ثابت الصبري، خمسة من أبنائها هم (رياض، طه، كمال، موسى، ومرتضى)، في معركة الدفاع عن #اليمن من مشروع إيران كما أن حفيدها أنور الطفل ذا الثلاثة أعوام قتلته قذيفة حوثية، ليصبح عدد من فقدتهم ستة من فلذات كبدها.

ونقلت "العربية.نت" في الموضوع الذي نشرته عنها نداء وجهه ناشطون للرئيس والحكومة اليمنية لتكريم هذه الأم وتوفير مأوى لها ولأحفادها.