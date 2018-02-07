الجيش اليمني يسيطر على مواقع استراتيجية في تعز

سيطرت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، على موقعي " تبتي الجبورية"، و"الصفراء" الاستراتيجيين في مديرية جبل حبشي غرب محافظة تعز، في إطار مواصلة التقدم الميداني والعملية العسكرية المستمرة لاستكمال تحرير تعز ورفع الحصار المفروض عليها من قبل ميليشيات الحوثي.



وأكد الموقع الإخباري الرسمي للجيش اليمني أن قوات الجيش تخوض معارك ضارية مع الميليشيات الانقلابية على مشارف منطقة "شرف العنين" في مديرية جبل حبشي غرب تعز.

وأشار إلى أن الجيش اقترب من بسط سيطرته على القرية المطلة على منطقة الرمادة والخط الرابط بين تعز والحديدة، والذي يمثل أحد خطوط الإمداد الرئيسية للميليشيات الانقلابية.

كما تتواصل المعارك بين الجيش والميليشيات في جبهة الضباب غرب تعز، حيث تركزت في محيط التبة السوداء وجبل المنعم والأشعاب، وكبدت قوات الجيش الوطني الميليشيات الانقلابية خلال المعارك عدداً كبيراً من القتلى والجرحى في صفوفها التي تشهد انهيارات غير مسبوقة، وفق مصادر عسكرية.

وأحبطت قوات الجيش هجوما عنيفا للميليشيات الانقلابية على عزلة القحيفة بجبهة مقبنة، غرب تعز، وواصل هجماته على مواقع الحوثيين في جبهات متفرقة بتعز، بحسب بيان لقيادة محور تعز العسكري.