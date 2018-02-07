بالصور.. مسؤول يمني يتجول في حيس بعد تحريرها من الحوثي

تجول محافظ الحديدة، الحسن طاهر، الأربعاء، في مديرية حيس غرب اليمن، غداة إعلان تحريرها بالكامل، وطرد ميليشيات الحوثي الانقلابية منه، عقب معارك خاضها الجيش اليمني والمقاومة بإسناد من التحالف العربي بقيادة السعودية.

ودشن المحافظ توزيع 2000 سلة غذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والهلال الأحمر الإماراتي، كدفعه أولى لأبناء مديرية حيس.

وهنأ طاهر أبطال الجيش الوطني والمقاومة بالانتصارات وتحرير مديرية حيس بالكامل من الميليشيات الحوثية الإيرانية، وثمن التضحيات الكبيرة التي يقدمها أبطال الجيش والمقاومة من أجل تحرير محافظة الحديدة والمحافظات التي ماتزال تحت سيطرة الانقلابيين.

يأتي ذلك فيما مازالت وسائل إعلام ميليشيات الحوثي توهم أتباعها بأنهم مسيطرون على حيس والخوخة، ويبثون صورا مضللة للحفاظ على معنويات مقاتليهم المنهارة.

وكان الجيش اليمني والتحالف العربي أعلن، الثلاثاء، تحرير مديرية حيس بالكامل، لتكون ثاني مديرية في محافظة الحديدة يتم استعادتها من ميليشيات الحوثي بعد مديرية الخوخة، ضمن العملية العسكرية المستمرة لاستكمال تحرير الساحل الغربي.