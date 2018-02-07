بدعم التحالف.. الجيش اليمني يحرر جبل الضراوية في صعدة

تمكن الجيش اليمني، بدعم من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، من تحرير جبل الضراوية في مواجهات عسكرية في الجبهة الشمالية من محافظة صعدة.

وأكد مصدر عسكري لـ"العربية" أن الجيش الوطني بدعم التحالف إستعاد عدة جبال وتباب مهمة تابعة لمديرية باقم منها جبل الضراوية الإستراتيجي.

وأفاد مراسل "العربية" في اليمن بمقتل 30 عنصراً من ميليشيات الحوثي في مواجهات مع الجيش الوطني في صعدة استمرت لمدة يومين، بدأت بعدة عمليات نوعية ومن ثم تنفيذ خطة عسكرية كبرى، كما نتج عنها تدمير آليات عسكرية للحوثيين شمال صعدة.

وحقق الجيش الوطني اليمني تقدماً كبيراً على مدار الأيام السابقة على جبهة صعدة.

وكان مسؤول عسكري يمني أكد، الثلاثاء، أن ميليشيات الحوثي أصبحت مُهدّدة في معقلها الرئيس بمحافظة صعدة أقصى شمال البلاد، مع تقدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بإسناد من التحالف العربي.

وقال الفريق محمد المقدشي، مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن "العصابات الحوثية أصبحت مُهدّدة في عقر دارها بمحافظة صعدة مع تقدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في عمق صعدة وباتجاه منطقة برط بمحافظة الجوف، والاقتراب باتجاه حرف سفيان بمحافظة عمران".