خسائر حوثية بقصف وغارات للتحالف في صرواح

أعلن الجيش اليمني، مساء الأربعاء، سقوط قتلى وجرحى من #ميليشيات_الحوثي الانقلابية، بقصف مدفعي وغارات للتحالف استهدفت مواقعهم في مديرية صرواح غرب مدينة #مأرب (شرق العاصمة صنعاء).

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، أن قوات #الجيش_الوطني مسنودة بمقاتلات التحالف العربي، تواصل بشكل يومي استهداف مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي الانقلابية وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في جبهة صرواح بين مأرب وصنعاء.

وأوضح أن مدفعية الجيش، قصفت الأربعاء، موقع تمركز للميليشيات الانقلابية وتجمعا لها في وادي انشر في صرواح قتل وجرح على إثرها 8 من عناصر الحوثيين.

وأشار إلى أن مقاتلات التحالف شنت، مساء الثلاثاء، 6 غارات جوية على مواقع الحوثيين في صرواح تكبدت على إثرها الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، دون أن يورد مزيدا من التفاصيل حول نتائج الغارات، أو يذكر إحصائية عن خسائر الميليشيات.

وأكدت مصادر عسكرية أن الجيش اليمني والتحالف العربي يستعدان لخوض معركة فاصلة لتحرير #صرواح آخر معاقل ميليشيات الحوثي غرب محافظة مأرب، وتوقعت انطلاق هذه المعركة قريبا.