سقوط 25 حوثيا بين قتيل وجريح في معارك غرب تعز

كشف #الجيش_اليمني، اليوم الأربعاء، عن سقوط 25 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية، بين قتيل وجريح، خلال معارك عنيفة شهدها عدد من الجبهات الميدانية غرب محافظة تعز جنوب غربي #اليمن.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني أن المعارك التي دارت في مديرية مقبنة، تركزت في جبل جريدم ومنطقة القحيفة، وذلك إثر التصدي لهجوم عنيف شنته الميليشيا على مواقع قوات الجيش الوطني، وإجبارها على التراجع والفرار.

كما اشتدت وتيرة المعارك بين قوات الجيش والميليشيا في جبل قهبان بمديرية مقبنة، وامتدت إلى منطقة الأشروح بمديرية جبل حبشي المجاورة، وعدة مناطق محاذية لجبهة الكدحة، وفق مصادر ميدانية.

وأسفرت المعارك في مديرية مقبنة، عن مصرع ما لا يقل عن 12 عنصرا من الميليشيا وإصابة نحو 13 آخرين.

وفي جبهة الضباب غرب #تعز، دارت معارك شرسة بين قوات الجيش الوطني والميليشيا في محيط جبل المنعم والتبة السوداء ومنطقتي الصياحي وحذران.