وفاة 16 بوباء جديد في صنعاء يعتقد أنه إنفلونزا الطيور

أكدت مصادر طبية يمنية ظهور وباء جديد في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية وسط تكتم شديد من جانب السلطات الصحية الخاضعة للميليشيات.

وأشارت المصادر إلى أن أعراض الوباء الجديد تشبه إنفلونزا الطيور، من دون ذكر توصيف طبي لهذا الوباء الجديد.

مصادر طبية في المختبر المركزي في صنعاء أكدت اكتشاف وباء جديد يشبه إنفلونزا الطيور تسبب حتى الآن بوفاة عدد من المرضى، وتسجيل أكثر من 90 حالة إصابة.

وفيما أكدت المصادر أن ميليشيات الحوثي تتكتم على ظهور المرض وانتشاره، قالت مصادر طبية إن ظهور الوباء مرتبط بتكدس المخلفات في الشوارع والأحياء السكنية، وانتشار الكلاب الضالة.

المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الانقلابيين غير المعترف بها، عبدالحكيم الكحلاني، نفى انتشار إنفلونزا الطيور، وأشار في تصريحات صحافية إلى أن السلطات الصحية في صنعاء لا تستطيع التأكيد أن الوباء الذي انتشر مؤخراً وتسبب بوفاة 16مواطناً هو إنفلونزا الخنازير أو إنفلونزا الطيور، وذلك لعدم توفر المحاليل التشخيصية.

وأضاف أنه تم رصد حالات إصابة متزايدة بالإنفلونزا الشديدة مع موجة البرد، استدعى بعضها تنويم المصابين في المستشفيات، وتدهورت حالات عدة منها سريعاً وفارقت الحياة.

وأوضح الكحلاني أن إجمالي حالات الإصابة بالفيرس المسجلة بلغت خلال ديسمبر 2017 ويناير 2018، أكثر من 90 حالة إصابة، وبلغ عدد الوفيات 16 حالة في العاصمة صنعاء ومحافظات إب وذمار وصعدة.