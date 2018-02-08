اليمن.. ضبط أسلحة حوثية ومعركة تعز "مستمرة وفق الخطة"

كشفت أجهزة الأمن اليمنية، الأربعاء، ضبط كميات جديدة من الأسلحة والذخائر كانت في طريقها لميليشيات الحوثي الانقلابية، فيما قال قائد ميداني بالجيش إن معركة تعز تسير وفق الخطة المعدة.

وألقت نقطة أمنية بمدخل مديرية الحزم في محافظة الجوف (شمال اليمن)، القبض على شاحنة نقل مياه تحمل داخل خزانها كميات من الأسلحة والذخائر.

وقال قائد النقطة الرقيب وزير الصلوي إن الشاحنة تحمل على متنها كميات من الأسلحة والذخائر، ولم يكشف قائد النقطة مزيداً من التفاصيل عن الوجهة التي قدمت منها الشاحنة، أو الكميات المضبوطة على متنها، وعدد الأشخاص المتورطين في التهريب.

إلى ذلك، أكد قيادي ميداني في #الجيش_اليمني، الأربعاء، أن معركة استكمال تحرير محافظة تعز التي انطلقت قبل أيام، مستمرة وفقاً للخطط المرسومة، وحتى تحقيق أهدافها.

ولفت قائد اللواء 22 ميكا العميد صادق سرحان، الذي تقاتل قواته في الجبهة الشرقية لتعز، إلى انطلاق المرحلة الثانية من العملية العسكرية لتحرير تلال السلال والجعشا والمقرمي وجولة القصر وصولاً إلى الحوبان وكامل محافظة تعز.

وأضاف أن "قوات الجيش الوطني في قطاعات اللواء 22 ميكا تمكنت من تحرير أجزاء كبيرة من المواقع شرق وشمال مدينة #تعز، في إطار المرحلة الأولى من العملية العسكرية"، مؤكداً سيطرة الجيش على مناطق ابعر العليا والسفلى والصرمين والكريفات وصولاً إلى قلعة لوزم المطلة على تباب ومواقع هامة كالمقرمي والجعشة والسلال وكذا خط الحوبان.

في السياق ذاته، جددت مقاتلات #التحالف_العربي، مساء الأربعاء، غاراتها على آليات وتعزيزات لمليشيات الحوثي في مديرية خدير جنوب شرق تعز.

وقال مصدر عسكري إن مقاتلات التحالف دمرت مدفعية للمليشيات في سائلة موقعة، واستهدفت تجمعاتهم في رون المنشار أسفل نقيل الصلو.