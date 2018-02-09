التحالف يدمر صاروخاً حوثياً استهدف المخا اليمنية

اعترضت منظومة الدفاع الجوي الباتريوت، التابعة لتحالف دعم الشرعية، مساء الجمعة، في المخا على الساحل الغربي، صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي الانقلابية من منطقة رأس كثيب بمحافظة الحديدة، باتجاه مدينة المخا التابعة لمحافظة تعز غرب اليمن.

ووفقا لمصادر محلية، فقد تم تدمير الصاروخ قبل وصوله إلى الهدف.

وأفادت المصادر أن مقاتلات التحالف استهدفت بغارة جوية موقعا تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية في مدينة الحديدة، يعتقد أنه موقع إطلاق الصاروخ.

وكان الجيش اليمني بدعم التحالف، تمكن أمس الخميس، من قتل 6 قياديين حوثيين، و50 عنصرا آخرين من الميليشيات، في معارك دارت بمنطقة "طيبة" في محور صعدة.

وأكد مصدر لـ"العربية" أن طيران التحالف دمر مركبات وآليات عسكرية حاولت الميليشيات استخدامها في المعارك التي دارت قرابة 5 ساعات.

وفي وقت سابق، مساء الخميس، تصدى الجيش الوطني اليمني لهجوم نفذه الحوثيون على برط العنان في محافظة الجوف.