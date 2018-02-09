مقتل قيادي حوثي في تعز.. والتحالف يقصف تعزيزات عسكرية

أفاد مراسل "العربية"، الجمعة، بمقتل القيادي الحوثي علي عبده الشميري مع العشرات من عناصر الميليشيات الانقلابية في استهداف مقاتلات تحالف دعم الشرعية تعزيزات مؤلفة من عدة عربات عسكرية شمال غرب تعز كانت في طريقها إلى حيس فجر الجمعة.

وقصفت مقاتلات التحالف كذلك مواقع أخرى للميليشيات في قرية النوبة في جبهة مقبنة.

إلى ذلك يستمر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تحت غطاء جوي من طائرات تحالف دعم الشرعية باليمن بالمضي قدما لتحرير المديريات والمعسكرات التي ما زلت تقع تحت سيطرة الانقلابيين في عدة محافظات يمنية أبرزها صعدة والجوف والساحل الغربي.

وأفاد مراسل "العربية" أن ستة قياديين حوثيين مع خمسين عنصرا، قتلوا في معارك دارت في منطقة طيبة بجبهة صعدة، موضحا أن أبرزهم القيادي ابو روح الله مشرف الجبهة و زرعه أبومرتضي مسؤول كتيبة المهندسين والقيادي ابوجهاد الحمزي مشرف الأمن الوقائي وأبو علي الأعوج مدير مكتب مديرية خب الشعف بالجوف.

تحرير معسكر الكسيع

وفي جبهة الساحل الغربي تمكن الجيش والمقاومة من تحرير معسكر الكسيع وهو أول المعسكرات بعد مدينة حيس المحررة كما شن الجيش والمقاومة هجوما عنيفا بالأسلحة الثقيلة على مواقع الانقلابيين في أطراف مديرية الجراحي القريبة من الحديدة.

إلى ذلك قال اللواء سمير الحاج قائد قوات الاحتياط في الجيش اليمني إن أكثر من مئتي متمرد حوثي قتلوا في معارك اليومين الماضيين في الساحل الغربي وتعز بينهم قادة كبار أبرزهم مسؤول الإعلام الحربي عابد حمزة.