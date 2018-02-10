لأول مرة منذ تعيينه.. محافظ تعز يصل المدينة المحاصرة

وصل محافظ تعز، أمين أحمد محمود، السبت، إلى مدينة تعز المحاصرة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية، لأول مرة منذ قرار تعيينه محافظا للمحافظة في 24 ديسمبر الماضي.

ولدى وصوله إلى المدينة، استهل المحافظ زيارته لمبنى المحافظة، حيث التقى عددا من مسؤولي السلطة المحلية والقيادات العسكرية.

وأكد مدير عام مكتب الإعلام في محافظة تعز، نجيب قحطان، أن محمود وصل ليبدأ ممارسة عمله كمحافظ جديد لتعز، المدينة المحاصرة من قبل الحوثيين.

وأشار إلى أن المحافظ "عقد اجتماعاً مع مسؤولين في السلطة المحلية بالمحافظة"، دون التطرق لتفاصيل.

وبحسب مصادر محلية، فإن من المقرر أن يباشر محافظ تعز أعماله بمناقشة عدد من الملفات، وأبرزها استكمال تحرير المحافظة ورفع الحصار المفروض عليها منذ ثلاثة أعوام من ميليشيات الحوثي بشكل كامل، على ضوء العملية العسكرية المستمرة التي تم إطلاقها قبل أكثر من أسبوعين.

وكان محافظ تعز أمين محمود، أعلن في بيان، نهاية يناير الماضي، إطلاق الجيش اليمني بدعم من التحالف العربي عملية عسكرية واسعة لاستكمال تحرير ما تبقى من محافظة تعز، وتحقق العملية المستمرة تقدما ميدانيا كبيرا بتحرير عدة مناطق ومواقع.