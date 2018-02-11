السفارة الأميركية تسرح 360 موظفاً يمنياً

قررت #السفارة_الأميركية_في_صنعاء، تسريح 360 موظفا يمنيا، وذلك بعد ثلاث سنوات على إغلاقها، عقب اجتياح ميليشيات #الحوثي صنعاء وانقلابهم على السلطة الشرعية.

ووجه السفير الأميركي لدى اليمن، ماثيو تولر، خطابا رسميا للموظفين مؤرخا في 6 فبراير 2018، أبلغهم بتسريح 360 من الموظفين المحليين العاملين في السفارة بصنعاء ممن هم حاليا في إجازة إدارية، وبرر ذلك أنه "بسبب السياسات الجديدة لوزارة الخارجية".

وأكد موظف يمني في السفارة الأميركية، تلقيهم بالفعل خطابا رسميا بتسريحهم، مؤكدا أن السفارة أبقت فقط على الحراسات الأمنية لمقرها والمرافق التابعة لها.

وأوضح الموظف - فضل عدم ذكر هويته - أن هؤلاء المسرحين وعددهم 360 موظفا محليا كانوا في إجازة إدارية منذ ثلاث سنوات من إغلاق السفارة، وقال إن خطاب السفير الأميركي لهم تضمن تأكيد حصولهم على مستحقاتهم لنهاية الخدمة كاملة.

وتمارس السفارة الأميركية لدى اليمن أنشطتها حاليا من العاصمة السعودية الرياض، وذلك بعد تعليق أعمالها في صنعاء عقب اجتياح ميليشيات الحوثي صنعاء وانقلابها على #السلطة_الشرعية، ما اضطرها إلى نقل موظفيها الأميركيين إلى خارج اليمن في فبراير 2015.