اليمن.. قوات الشرعية تستعد للتقدم نحو عمق صعدة

يستعد الجيش الوطني، بدعم التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، لخوض معارك جديدة أمام ميليشيات الحوثي، لاستعادة مديريات ومراكز في مواقع متفرقة من المحافظات اليمنية.

وأكدت مصادر لـ"العربية"، أن الجيش اليمني بمساندة التحالف ينوي التقدم نحو عمق صعدة معقل الحوثيين من عدة جبهات، وتنفيذ الخطة العسكرية التي أعدت من أجل ذلك.

وفي محافظة الجوف، يواصل الجيش الوطني تقدمه لتحرير الجبهات المحاذية لمنطقة "قعيف"، مع تأمين المناطق الداخلية التي تم تطهيرها.

من جانب آخر، أفاد مراسل "العربية" نقلاً عن أحد المواطنين من محافظة عمران، أن الحوثيين عادوا لحشد بشري جديد في المحافظات التي تسيطر عليها، والزج بهم في جبهاتها وتحديداً صعدة.