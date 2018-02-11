مقتل قيادي حوثي بغارة للتحالف وتقدم للشرعية في تعز

أفادت مصادر قناة "العربية" أن القيادي الحوثي العقيد عصام سعد الأشول قُتل مع عدد من عناصر الميليشيات الحوثية بغارة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية باليمن في ضاحية الحوبان شرق تعز.

وأوضحت المصادر أن طائرات التحالف استهدفت رتلاً عسكرياً تابعاً للميليشيات كان يقوده العقيد الأشول لتعزيز جبهات الميليشيات في تعز، وقد أسفر القصف عن مقتل العقيد الأشول وعشرات من عناصر الميليشيات وتطمير الآليات العسكرية.

مصادر في الجيش الوطني أكدت استمرار المواجهات العنيفة في الجبهة الشرقية لمدينة تعز، وسط تقدم للجيش حيث تم تحرير وادي الشعاري باتجاه منطقة العدنة وتلة المقرمي شرقي المدينة، حيث تدور مواجهات وُصفت بالأعنف في محيط تبة السلال.

كما تمكنت قوات الجيش والمقاومة من استعادة السيطرة على عدد من المرتفعات في جبهة مقبنة شمال غرب تعز.

وكانت ميلشيات الحوثي تكبدت خسائر بشرية خلال مواجهات عنيفة في جبهة مقبنة غرب تعز حيث قتل 13 عنصراً وأصيب 27 آخرون.