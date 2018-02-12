التحالف:ميليشيات الحوثي أطلقت 95 صاروخا باتجاه السعودية

قال الناطق باسم قوات التحالف العربي في اليمن، إن ميليشيات الحوثي استهدفت المملكة بـ95 صاروخا باليستيا منذ بداية الحرب.

كما قال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، إن الميليشيات تحرق شاحنات وقود مملوكة لمواطنين يمنيين. متهما الميليشيات باستهداف الممتلكات العامة في اليمن.

واستعرض المالكي، عبر شاشة في قاعة المؤتمر، صورا ومقاطع فيديو لعمليات ضد الحوثيين في الحدود.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إن عملياتنا أوقعت قتلى وسط الميليشيات بينهم 6 قيادات حوثية كبيرة.

وأضاف أن التحالف يعمل مع الأسرة الدولية لوقف تجنيد الميليشيات للأطفال، مشيرا إلى تجنيد الحوثيين لأطفال من جنسيات غير يمنية للقتال معهم.

كما قال المتحدث إن التحالف يسعى لزيادة عدد المستفيدين من الإغاثة الإنسانية في اليمن.

وأضاف المتحدث أن منافذ الإغاثة البرية والبحرية مفتوحة جميعها إلى اليمن، معلنا أن 3 اتفاقات ستوقع غدا بين مركز الملك سلمان ومركز إسناد والمنظمات الدولية بشأن اليمن.

وأكد تدفق المساعدات الإنسانية من جميع الموانئ إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الشرعية.

وأضاف أن مجموع المجموع التصاريح الصادرة من خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية خلال الفترة من 26 مارس 2015 و12 فبراير 2018 بلغت 18557 تصريحا.

وقال المالكي أن التحالف سيعمل مع الحكومة اليمنية على التأكد من نزاهة عمل أوكسفام في الداخل اليمني.

كما قال إن التحالف تصدى لمحاولات متكررة من عناصر الميليشيات للتسلل عبر حدود السعودية .