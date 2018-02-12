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الجيش اليمني يتقدم صوب مركز محافظة صعدة

المصدر: الأراضي اليمنية - هاني الصفيان
آلية عسكرية تابعة للجيش الوطني
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يواصل الجيش الوطني بدعم من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، التقدم بخطوات ثابتة في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للحوثيين.

وأكد أحد القيادات الميدانية لـ"العربية" أن الجيش يتقدم وفق خطة عسكرية باتجاه مركز محافظة صعدة، مشيراً إلى أن أهم المواقع خاصة الحدودية مع السعودية أصبحت في قبضة الشرعية، آخرها مندبة التي حررت الأسبوع الماضي.

كما أفادت مصادر إلى أن الجيش أحكم سيطرته بشكل كامل على منافذ صعدة الحدودية، وهو ما يمثل انتصاراً نوعياً وخطوة متقدمة في مسار العمليات العسكرية الهادفة إلى استعادة السيطرة على كافة مديريات المحافظة.

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#اليمن, #الجيش اليمني, #الجيش الوطني, #التحالف العربي, #صعدة, #ميليشيات الحوثي

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