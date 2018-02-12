الجيش اليمني يتقدم ويباغت الحوثيين شمال لحج

أحرزت قوات الجيش اليمني، الاثنين، تقدماً ميدانياً جديداً في جبهة كرش شمال محافظة #لحج جنوب #اليمن.

وأكد مصدر ميداني أن قوات الجيش، مسنودة بالمقاومة الشعبية، شنت هجوماً واسعاً على مواقع ميليشيات #الحوثي في كرش، سيطرت خلالها على قرى الهشمة وحمالة وزيق.

وأشار المصدر إلى أن الجيش يواصل هجومه وقصفه المدفعي على تحصينات الحوثيين في جبل الهشمة الاستراتيجي المطل على منطقة الحويمي، متوقعاً السيطرة عليه خلال الساعات القادمة.

كما خلفت المواجهات في جبهة كرش قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين، لم يعرف عددهم بعد نظراً لاستمرار المعارك، وفق المصدر.

وفي ذات السياق، شن الجيش الوطني هجوماً مباغتاً على عدد من المواقع التي تتمركز فيها ميليشيات الحوثي بمديرية القبيطة شمال لحج.

وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن قوات الجيش ألحقت بالميليشيات خسائر كبيرة في العملية التي نفذتها على تجمعاتهم في شعب حاشد وجبل العنين وتبة موجر غرب مديرية القبيطة.

كذلك لفت المركز إلى أهمية تقدم الجيش في هذه المناطق، ما سيؤدي إلى قطع "خط إمداد الميليشيات إلى سوق الخميس، علاوة على إسهامه في تشتيت جهود الانقلابيين وإضعاف سيطرتهم على باقي المناطق التي ما تزال تحت قبضتهم".