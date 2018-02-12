اليمن.. تحرير مواقع استراتيجية جديدة في الجوف

أعلن الجيش اليمني، الأحد، عن تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في مديرية برط العنان، أولى المديريات المحاذية لمعقل ميليشيات #الحوثي الرئيس في #صعدة، من جهة محافظة #الجوف شمال البلاد.

وأكد رئيس عمليات قوات حرس الحدود اليمنية، العميد هادي الجعيدي، أن قوات الجيش الوطني سيطرت على خط الأمهور وجبال السلام في منطقة الظهرة التابعة لبرط العنان غرب محافظة الجوف.

وأشار الجعيدي، في تصريح نشره الموقع الرسمي للجيش اليمني، إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من الانقلابيين، دون أن يذكر إحصائية مجدد.

كما أكد وقوع عدد من الميليشيات أسرى بيد الجيش الوطني، كانت تركتهم قياداتهم بعد فرارها من المواقع.

ويواصل الجيش اليمني، بإسناد من التحالف العربي، استكمال عملية تحرير محافظة الجوف من الميليشيات ضمن عملية عسكرية تم إطلاقها قبل شهر، ونجحت في تحرير مديرية خب والشعف، كبرى مديريات المحافظة، والواقعة على الحدود مع السعودية.