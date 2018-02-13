التحالف يكثف ضرباته بصعدة.. تدمير غرفة اتصالات للحوثيين

دمر طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الثلاثاء غرفة إتصالات تابعة لميليشيات الحوثي في الجبهة الغربية من #صعدة .

وأفاد موفد العربية في اليمن، أن غرفة العمليات المشتركة للتحالف رصدت مدفعا وغرفة اتصالات مع 3 مركبات عسكرية تقل عناصر حوثية في الجبهة الغربية من صعدة ، وهي إحدى الجبهات التي تدار فيها معارك بين الحوثيين والجيش الوطني .

كما أكد مصدر مطلع أن طيران التحالف تعامل مع الأهداف التي رصدت، رغم محاولة الميليشيات إخفاء مواقع الأهداف بين التضاريس الجبلية .

وكان طيران التحالف دمر ليل الاثنين، 3 مركبات عسكرية تابعة للحوثيين تحمل ذخائر وألغاما، حمولة كل منها طن ونصف الطن في مواقع مختلفة من صعدة.

وبين موفد "العربية" في اليمن، أن المركبات الثلاث حاولت التمويه على طيران التحالف بتخفيها بين الأشجار والتباب حتى تصل لموقعها المحدد، إحداها كانت تتجه قبالة الحدود السعودية.

إلى ذلك، يستمر الجيش اليمني بدعم التحالف، في تأمين المناطق التي استعادها على جبهتي صعدة والجوف، بعد معارك خاضها خلال الأسبوعين الماضيين.