انهيارات في تعز.. ومقتل قائد الجبهة الشمالية للحوثيين

تشهد جبهة تعز منذ انطلاق العملية العسكرية لتحريرها من ميليشيات الحوثي، انهيارات متتالية في صفوف الميليشيات.

وفي آخر الأحداث الميدانية، لقي القائد الميداني لميليشيات الحوثي الانقلابية في الجبهات الشمالية لمدينة تعز (جنوب غرب اليمن)، مصرعه، الثلاثاء، مع 4 من مرافقيه.

وأفاد المركز الإعلامي لقيادة محور تعز العسكري، أن القيادي الحوثي المدعو أبو طه الغليسي، مشرف ميليشيات في الجبهات الشمالية للمدينة، لقي مصرعه مع 4 من مرافقيه، وذلك جراء استهدافهم بمدفعية الجيش الوطني في جبل الوعش شمال المدينة.

ويتولى المدعو أبو طه، بحسب مصادر ميدانية، قيادة جبهات الحوثيين في شمال مدينة تعز والتي تشمل الوعش وعصيفرة والزنوج والخمسين، حيث يشن الجيش اليمني، بإسناد من مقاتلات العربي، هجوما عنيفا على الميليشيات ويحقق تقدما ميدانيا مستمرا، في إطار العملية العسكرية الواسعة والمتواصلة لاستكمال تحرير محافظة تعز.

إلى ذلك، أوضح قائد محور تعز العسكري اللواء خالد فاضل، الثلاثاء، أن الميليشيات تعيش حالة انهيار تام، بعد تكبدها خسائر فادحة منذ انطلاق العملية العسكرية التي قال إنها مستمرة "حتى فك الحصار عن تعز". وناقش اللواء فاضل مع قادة الألوية والوحدات العسكرية في تعز، التطورات الميدانية والأمنية، وما تم تحقيقه من انتصارات وتقدمات على مختلف جبهات القتال.