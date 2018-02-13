بالصور.. أكثر من 5000 لغم نزعها الجيش اليمني من البقع

كشف مسؤول الفريق الهندسي في الجيش الوطني اليمني النقيب سيف السلفي لقناة "العربية" أن الفرق الهندسية نزعت خلال الـ 3 أشهر الماضية قرابة 5000 لغم وعبوة ناسفة زرعتها الميليشيات الحوثية في مدينة البقع.

وبين السلفي أن الحوثيين عمدوا إلى زرع الألغام بعدة طرق وبشكل عشوائي وبأشكال مختلفة.

كما أشار السلفي إلى أن الفرق الهندسية التي تم تدريبها على يد التحالف استطاعت الكشف عن 40 شبكة ملغمة متصلة ببعضها، وكل شبكة مكونة من 20 - 25 لغما.

كما تم الكشف عن شبكات لعبوات ناسفة مصنوعة بطريقة بدائية مكونة من 4-6 عبوات للشبكة الواحدة، وهي كفيلة بتدمير منطقة تتجاوز مساحتها 10,000 متر مربع.

إلى ذلك، أكد السلفي أن الميليشيات زرعت أسفل كل عبوة ناسفة " قنبلة يدوية " كي تكون عملية التفجير بشكل أوسع والأضرار أكبر بعد تطاير الشظايا.

وأكد أن هناك خبراء ساعدوا الميليشيات في عملية التدريب وتصنيع الألغام والعبوات الناسفة، خاصة التي تُفجر عن بُعد، "إذ علمنا بمحدودية وقدرات الحوثيين في زرع الألغام."