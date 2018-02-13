جيش اليمن ينتزع مواقع استراتيجية من الحوثي شمال لحج

حررت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، عدة مواقع استراتيجية جديدة شمال محافظة لحج جنوب #اليمن، بعد معارك مع ميليشيات #الحوثي الانقلابية.

وأحكم الجيش سيطرته على جبل شيفان الاستراتيجي الواقع في منطقة كرش بمديرية القبيطة شمال محافظة لحج، ويواصل التقدم صوب منطقة الشريجة جنوباً باتجاه محافظة تعز، وسط اندحار ميليشيات الحوثي، وتكبدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، كما ذكر بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.

وبحسب المركز، فإن تحرير جبل شيفان والسيطرة عليه، يمثل أهمية كبيرة في تسهيل وتأمين عملية تقدم الجيش باتجاه الشريجة، فضلا عن تسهيل زحف جبهة حمالة للسيطرة على جبل حمالة الذي بدوره سيقطع إمداد الميليشيات من الشريجة.

وأكد أن قوات الجيش تواصل زحفها نحو معاقل الحوثيين في ثباب والمرابحة، غرب مديرية القبيطة، عقب تمكنها من تحرير تبة موجر والعنين ومنطقة شرار وصبيح، لافتا إلى أن المعارك لا تزال على أشدها في الأثناء.

كما حرر #الجيش_اليمني، في غرب القبيطة، وفقا لمصدر عسكري، معظم التباب التي يطل عليها حصن الرماء التاريخي، وهي تباب شعب حاشد وتباب المُلس التي تسيطر وتشرف من الشمال عليها منطقة شرار، وتباب موجر، ومنطقة الخميس والخط الرئيسي لخط الراهدة - عدن.

وفي غضون ذلك، أغارت مقاتلات #التحالف_العربي على مواقع الميليشيات في القبيطة، ودمرت بغاراتها الجوية عددا من المعدات الثقيلة التابعة للميليشيات.

وأسفرت المعارك والغارات، وفقا لمصدر ميداني، عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات، لم يتم التحقق من عددهم بدقة.