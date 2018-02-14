التحالف يدمر 25 هدفاً لميليشيات الحوثي في صعدة

أصاب التحالف المساند للجيش الوطني، 25 هدفاً على الحوثيين في محور صعدة، تنوعت ما بين مركبات عسكرية وثكنات ومدفعيات.

وأفاد موفد "العربية" في اليمن بأن طيران التحالف دمر 25 هدفاً، في عدة جبهات من #صعدة، خاصة الجبهتين الشمالية، والشمالية الشرقية.

وأول تلك الأهداف عندما رصدت غرفة العمليات المشتركة غرفة اتصالات وعمليات، يدير فيها الحوثيون عملياتهم العسكرية في الجبهات التي يسيطرون عليها، وتعامل معها طيران التحالف وحقق الهدف.

ومن بين تلك الأهداف مدفعان، حاولت الميليشيات إخفاءهما بين الأشجار، لكن كانا هدفاً سهلاً لمقاتلة التحالف بعد توجيهها من غرفة العمليات.

أما باقي الأهداف التي أصابتها مقاتلات التحالف، فهي مركبات عسكرية وثكنات وأوكار بين صخور الجبال.