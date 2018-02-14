عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم اليمن

الجيش اليمني يحبط هجوماً للحوثيين شمال صعدة

المصدر: اليمن - هاني الصفيان
الجيش اليمني صد الهجوم وكبد الحوثيين خسائر
رابط مختصر

أحبطت قوات #اللواء_الخامس حرس حدود التابعة للجيش اليمني الوطني في محور علب شمال محافظة #صعدة، خامس محاولة تقدم لعناصر ميليشيات الحوثية خلال أقل من أسبوع على عدد من المواقع بمديرية #باقم، وذلك إثر اشتباكات استمرت لساعات.

وأكد قائد اللواء العميد صالح قروش لـ"العربية" أن قواته تمكنت من صد وإفشال محاولات الميليشيات الحوثية والعودة لمناطق سبق أن خسرتها، أبرزها "التباب السود وتبة صدام والعسولي وتبة البركان".

أسلحة من الحوثيين أسلحة من الحوثيين

وأضاف قروش أن ما لا يقل عن 10 عناصر من الميليشيات لقوا مصرعهم، فضلا عن جرح وفرار آخرين.

ولفت قائد اللواء إلى استعادة كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، عبارة عن ثلاث قذائف RBG، وقناصة عيار خمسين، مع عشرات القذائف مختلفة الأنواع والأحجام، وذخائر كلاش وعشرات القنابل اليدوية.

الجيش الوطني استولى على على أسلحة وذخائر الحوثيين الجيش الوطني استولى على على أسلحة وذخائر الحوثيين

كما أشار مصدر عسكري إلى أن مقاتلات #التحالف دمرت تعزيزات للميليشيات في منطقة أبواب الحديد كانت في طريقها لعناصرهم، كما استهدفت مروحيات #الأباتشي عناصر الحوثيين الذين حاولوا الفرار على دراجات نارية.

كلمات دالّة

#التحالف, #اللواء الخامس, #صعدة, #باقم, #الأباتشي

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر