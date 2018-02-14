الجيش اليمني يقتل 40 حوثيا حاولوا التمركز بجبهة ميدي

خاضت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بطيران التحالف، الأربعاء، في جبهة ميدي بمحافظة حجة، معارك عنيفة ضد مليشيات الحوثي تكبدت على إثرها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وتمكنت قوات الجيش وطيران التحالف من استهداف عدد من المواقع وتجمعات وآليات قتالية للمليشيات الإنقلابية في الجبهة.

ولقي العشرات من عناصر المليشيات الحوثية مصرعهم، الأربعاء، إثر مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني بدعم من مقاتلات التحالف في مديرية ميدي غرب محافظة حجة.

وبين موفد "العربية" في اليمن، أن 40 عنصرا من الحوثيين لقوا مصرعهم إثر غارات شنتها مقاتلات التحالف في جبهة ميدي على الحوثيين، لدعم تحرك قوات الجيش الوطني في الجبهة ذاتها.

وأكد مصدر عسكري أن إصابة الأهداف كانت دقيقة وناجحة لعدد من مواقع وآليات الحوثيين، خاصة في الأحياء الغربية التي لا تزال المليشيات تتمركز فيها.

إلى ذلك حررت قوات الجيش اليمني، أمس الثلاثاء، عدة مواقع استراتيجية جديدة شمال محافظة لحج جنوب #اليمن، بعد معارك مع ميليشيات #الحوثي الانقلابية.

وأحكم الجيش سيطرته على جبل شيفان الاستراتيجي الواقع في منطقة كرش بمديرية القبيطة شمال محافظة لحج، ويواصل التقدم صوب منطقة الشريجة جنوباً باتجاه محافظة تعز، وسط اندحار ميليشيات الحوثي، وتكبدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، كما ذكر بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.