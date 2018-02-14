بالصور.. العثور على صواريخ حوثية بعيدة المدى في حيس

عثرت قوات #الجيش_اليمني، الأربعاء، على صواريخ بعيدة المدى تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية، تركتها خلفها قبل طردها من مديرية #حيس الساحلية غرب البلاد والتي تم تحريرها مؤخرا.

وأكد ركن التوجيه المعنوي للواء الأول تهامة، أحمد شلي، أن قوات اللواء عثرت على صواريخ بعيدة المدى تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية غرب مدينة حيس.

وأفاد في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأن تلك الحزمة من الصواريخ مكونة من 6 صواريخ وزن الصاروخ الواحد 500 كيلوغرام وكذلك 5 صواريخ أخرى بوزن 200 كيلوغرام للصاروخ الواحد.

ونشر ركن التوجيه المعنوي، صور لتلك الصواريخ التي تم العثور عليها، والتي تظهر أن الميليشيا دفنتها وغطتها بين الأشجار، قبل فرارها من مديرية حيس ثاني مديريات محافظة الحديدة، عقب هزيمتها على أيدي الجيش اليمني والمقاومة، بإسناد من التحالف العربي.

ويواصل الجيش اليمني، تقدمه الميداني باتجاه مديرية الجراحي ثالث مديريات محافظة الحديدة، في إطار العمليات العسكرية المستمرة لتحرير كامل الساحل الغربي، وسط انهيارات متسارعة للميليشيا، وفق مصادر عسكرية.