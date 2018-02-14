هكذا قتل قناص حوثي طفلاً عمره 13 عاماً في تعز

قتلت ميليشيات الحوثي اليوم الأربعاء، طفلاً من تعز عمره 13 سنة، برصاصة أحد قناصيها، تمركز في أحد المواقع المدنية.

وأفاد مصدر لـ"العربية" أن الطفل مصعب عبدالباسط قحطان الجرادي من مركز الاقروض، قتل عبر قناص حوثي تمركز داخل مواقع مدنية في محافظة تعز، واستهدف الطفل ثم هرب.

يذكر أن والد الطفل مصعب، الذي يعمل مندوب رواتب للمعلمين، معتقل في سجون الحوثيين منذ ثلاثة أعوام.

ولا يمر يوم دون أن ترتكب ميليشيات الحوثي جرائم وانتهاكات ضد الأطفال اليمنيين بطرق وأساليب شتى، فمن القصف العشوائي إلى القنص، وكذا القتل العمد والتجنيد الإجباري، وغيرها من الانتهاكات التي تشكل جرائم حرب مكتملة الأركان، بحسب توصيف منظمات حقوقية.