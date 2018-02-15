إسقاط طائرة استطلاع حوثية مسيرة شرق صنعاء

أسقطت قوات الجيش اليمني، الخميس، #طائرة استطلاع_مسيرة_تابعة_لميليشيات_الحوثي الانقلابية في مديرية نهم شرق العاصمة #صنعاء.

وأفاد موقع الجيش اليمني، أن الطائرة تم إسقاطها في منطقة المنارة بنهم شرق صنعاء.

وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي تستخدم طائرات مسيرة صناعة إيرانية في العمليات الاستخباراتية في عدد من الجبهات.

وأعلن #الجيش_الوطني والمقاومة الشعبية، إسقاط العشرات من هذه الطائرات في أوقات سابقة بجبهات مختلفة، وآخرها في الجبهة الشمالية بتعز جنوب غرب اليمن قبل أيام، حيث يستعين بها الحوثيون في تصوير مواقع الجيش لتسهيل استهدافها.

وكان تقرير أصدره مركز أبحاث النزاعات المسلحة في لندن، أوضح أن تكنولوجيا #إيران العسكرية وصلت إلى ميليشيات الحوثي من خلال مساعدتها في استخدام #طائرات من دون طيار قالوا عنها في وقت سابق إنها محلية الصنع ليتبين أنها إيرانية الصنع، تم تهريبها للحوثيين مع أسلحة أخرى بينها صواريخ باليستية بعيدة المدى، وفق التقرير.