الجيش اليمني يستعد لتحرير أراضٍ من الحوثيين في صعدة

يستعد الجيش الوطني اليمني، بدعم من تحالف دعم الشرعية، لخوض معارك جديدة في جبهات عدة لاستعادة ما سلبه #الحوثيون من أراضٍ في محاور عدة.

وأفاد مصدر عسكري لقناتي "العربية" و"الحدث" أن الجيش الوطني قد أمن المناطق التي استعادها في الأيام الماضية، ويستعد الآن لخوض معارك جديدة في محافظات حجة والجوف و #صعدة.

ونفّذ طيران التحالف ليلة الأربعاء الخميس عمليات استهداف على تعزيزات للحوثيين كانت تحاول الوصول إلى عناصرهم في عدة جبهات.

وكانت القوات السعودية قد صدّت هجوماً للميليشيات الحوثية، في ساعة متأخرة من الأربعاء، قبالة نجران. وأسفرت العمليات عن مقتل 25 حوثيا وإصابة آخرين بقصف من المدفعية السعودية استهدف العناصر المهاجمة.

إلى ذلك، قامت مروحيات الأباتشي السعودية بتدمير 3 مركبات عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية.