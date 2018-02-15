حجة.. مصرع 40 قيادياً حوثياً في يناير

كشف الجيش اليمني عن مصرع 40 قياديا حوثيا في محافظة #حجة شمال غرب اليمن في يناير الماضي، خلال المواجهات وبغارات لمقاتلات #التحالف_العربي بقيادة السعودية.

وأعلن موقع الجيش اليمني، الخميس، مصرع القيادي الميداني البارز في #ميليشيات_الحوثي الانقلابية، عبد القادر هادي هبة وعدد من عناصر الميليشيات في جبهة ميدي غربي محافظة حجة شمال اليمن.

وأفاد أن القيادي الحوثي عبدالقادر هبة، لقي مصرعه (الثلاثاء)، في مواجهات مع #الجيش_الوطني مسنودة بقوات التحالف العربي.

وأشار إلى أن الجيش الوطني حقق خلال اليومين الماضيين إصابات نوعية في صفوف الميليشيات الحوثية إثر استهدافه بالقصف المدفعي عددا من مواقع وتجمعات وآليات الميليشيات الانقلابية.

وكانت مقاتلات التحالف العربي شنت عدة غارات جوية على مدينة ميدي مستهدفة تمركز الميليشيات في الأحياء الغربية وحقق إصابات وخسائر بشرية كبيرة في صفوف الحوثيين.

يشار إلى أن جبهتي ميدي وحرض في حجة من أكثر الجبهات التي استنزفت عددا كبيرا من قيادات وعناصر التمرد الحوثية، نتيجة استماتة الميليشيات في الدفاع عن هذه المنطقة التي تتخذها ضمن المنافذ البحرية لتهريب الأسلحة والدعم الإيراني إليها، إضافة إلى كونها الشريان الرابط مع معقلهم الرئيس في محافظة صعدة أقصى شمال اليمن.