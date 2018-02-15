صنعاء.. هكذا احتفل الحوثيون بعيد الحب!

اعتدت ميليشيات #الحوثي الانقلابية، مساء الأربعاء، في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرتها، على شباب وشابات يرتدون اللون الأحمر، واتهمتهم بأنهم يحتفلون بعيد الحب " #الفالنتاين" (14 فبراير) ووصفوا الاحتفالية بـأنها "بدعة وكفر".

وأفاد شهود عيان أن المسلحين الحوثيين اعتدوا بالضرب على شباب وشابات في شارع حدة وسط العاصمة صنعاء، وأطلقوا الرصاص الحي في الهواء لإرهاب من يحاول أن يتدخل، وأكدوا أن الميليشيات نشرت عناصر مسلحة من أتباعها أمام المولات التجارية لرصد من يرتدون اللون الأحمر، والاعتداء عليهم ووصفهم بألفاظ نابية.

وذكر الناشط اليمني، عمار مرشد، أن جماعة الحوثي تلقي القبض على أي شاب يلبس الأحمر ومعه "دباديب أو ورود".

كما أكدت مصادر متطابقة أن الميليشيات أغلقت، الأربعاء 7 محال تجارية لبيع الهدايا والورود الطبيعية بصنعاء، بالتزامن مع "عيد الحب"، وشددت الإجراءات الأمنية لمنع أي مظاهر احتفائية بالمناسبة.

وتعمد كثير من شباب وشابات صنعاء، ارتداء اللون الأحمر وشراء الورود الحمراء، في تحد لميليشيات الحوثي الانقلابية، التي تحاول محاصرة أي مظاهر للاحتفالية وتعتبرها من المحرمات، وسبق أن داهمت وأغلقت مقاهٍ كثيرة في صنعاء بحجة الاختلاط.

وتفاعل كثير من الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي مع دعوات الاحتفال بعيد الحب، ودعوا لأن يطغى الحب والسلام على شعارات الكراهية والموت الحوثية المنتشرة في شوارع العاصمة #صنعاء.

