التحالف يدمر مخزن أسلحة للحوثيين في حجة

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، غارات جوية استهدفت تجمعا ومخزن أسلحة لميليشيات #الحوثي شمال غرب محافظة #حجة.

وأفاد موفد "العربية" أن المقاتلات استهدفت نقطة أمنية ومخزن أسلحة للحوثيين في مديرية #حيران.

وبحسب مصدر عسكري أن المقاتلات دمرت مخزن أسلحة مع عناصر تابعة للحوثيين، بعد أن رصد من غرفة العمليات المشتركة.

وكشف الجيش اليمني، الخميس، عن مصرع 40 قياديا حوثيا في محافظة #حجة شمال غرب اليمن في يناير الماضي، خلال المواجهات وبغارات لمقاتلات #التحالف_العربي بقيادة السعودية.

وأعلن موقع الجيش اليمني، مصرع القيادي الميداني البارز في #ميليشيات_الحوثي الانقلابية، عبد القادر هادي هبة وعدد من عناصر الميليشيات في جبهة ميدي غربي محافظة حجة شمال اليمن.

وأفاد أن القيادي الحوثي عبدالقادر هبة، لقي مصرعه، الثلاثاء، في مواجهات مع #الجيش_الوطني مسنودة بقوات التحالف العربي.

وأشار إلى أن الجيش الوطني حقق خلال اليومين الماضيين إصابات نوعية في صفوف الميليشيات الحوثية إثر استهدافه بالقصف المدفعي عددا من مواقع وتجمعات وآليات الميليشيات الانقلابية.

وكانت مقاتلات التحالف العربي شنت عدة غارات جوية على مدينة ميدي مستهدفة تمركز الميليشيات في الأحياء الغربية، وحقق إصابات وخسائر بشرية كبيرة في صفوف الحوثيين.