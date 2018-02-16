الرئيس اليمني: الحديدة في طريقها للتحرير

أعلن الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أن محافظة #الحديدة في طريقها للتحرير، والتخلص من الميليشيات الانقلابية.

وقال هادي إن استعادة الدولة هو خيار لا رجعة عنه، مؤكداً أنه سيتم القضاء على الميليشيات الحوثية بجهود الجيش والمقاومة الشعبية ودعم التحالف العربي.

وقبل ذلك أعلن الجيش اليمني إسقاط طائرة استطلاع مسيرة إيرانية الصنع تابعة لميليشيات الحوثي في مديرية نهم شرق صنعاء، بينما أفادت مصادر أمنية بأن طيران تحالف دعم الشرعية دمر منصة إطلاق صواريخ باليستية وتعزيزات للانقلابيين في المطار الحربي في مدينة الحديدة.

وأوضحت مصادر ميدانية أن طيران التحالف شن عدة غارات، وتمكن من تدمير منصة إطلاق #الصواريخ_الباليستية التي كانت ميليشيات الحوثي تعدها لإطلاق الصواريخ منها، بجانب تعزيزات عسكرية.

وقتل 8 انقلابيين في الغارات، بينهم خبراء صواريخ، وفق المصادر.

كما أغارت مقاتلات التحالف على تعزيزات للحوثيين في الأطراف الشمالية والجنوبية لمديرية حيس جنوبي الحديدة، قادمة من الجراحي في محاولة لشن هجوم على حيس التي تم تحريرها مؤخراً.