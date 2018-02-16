اليمن.. إحباط مخططات حوثية لإطلاق صواريخ باليستية

أحبطت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في #اليمن مخططات #ميليشيات_الحوثي لإطلاق صواريخ باليستية جديدة.

وأفادت مصادر ميدانية بأن غارات للتحالف استهدفت منصة إطلاق كانت تعدها الميليشيات لإطلاق الصواريخ منها، في المطار الحربي لمدينة الحديدة شرق اليمن.

غارات #التحالف_العربي أسفرت أيضاً عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من العناصر الانقلابية في المطار.

يتزامن ذلك مع إعلان الرئيس عبدربه منصور #هادي عن أن محافظة الحديدة في طريقها للتحرير.

كما شنت مقاتلات #تحالف_دعم_الشرعية ضربات في محافظة الجوف على تجمعات وآليات قتالية للانقلابيين بجبهة خب والشعف شمالي الجوف.

ومن جانبها تمكنت قوات #الجيش_اليمني والمقاومة الشعبية من السيطرة على مواقع جديدة في مديرية الملاجم شمال البيضاء، بينما أفادت مصادر بوجود استعدادات جديدة لشن حملة عسكرية لتطهير جبال فضحة وما جاورها من الانقلابيين.

وكرد على الخسائر المتواصلة، استهدفت الميليشيات بصواريخ الكاتيوشا عدداً من القرى في مديرية ناعم بالمحافظة ذاتها.

وفي محافظة الضالع قتل خمسة من العناصر الانقلابية بينهم القيادي المكنى "أبو عبدالملك" وأسر أربعة آخرين، في كمين محكم للمقاومة الشعبية شمالي المحافظة.