اليمن.. إطلاق شركة انترنت جديدة تنهي احتكار الحوثيين

أعلن #وزير_الاتصالات_اليمني #لطفي_باشريف، الجمعة، عن إطلاق شركة #إنترنت جديدة اسمها #عدن_نت، خلال الشهر القادم، في خطوة حكومية تهدف إلى إنهاء احتكار وتحكم ميليشيات الحوثي الانقلابية بالخدمة عبر سيطرتها على المزود الوحيد #يمن_نت.

وأكد باشريف استكمال مشروع ربط الكيبل البحري الخاص بخط الإنترنت بنسبة 100%، وأشار إلى أن إطلاق وافتتاح شركة "عدن نت" سيكون خلال الشهر القادم.

وتتحكم ميليشيات الحوثي بالإنترنت من خلال شركة "يمن نت" الحكومية في صنعاء والتي تحتكر خدمة تزويد الإنترنت في #اليمن، وتفرض في كل مرة حصارا اجتماعيا على اليمنيين بحجب مواقع التواصل الاجتماعي وإضعاف سرعة #الإنترنت الرديء أصلا، وسط أنباء تم تداولها عن نيتها قطع الخدمة كليا خلال الفترة القادمة، للتغطية عن جرائمها وانتهاكاتها ضد المدنيين في مناطق سيطرتها.

وبجانب استعمال الخدمة سياسيا في حجب المواقع المعارضة لها، فإن الميليشيات تحقق عائدات مالية ضخمة من قطاع الاتصالات والإنترنت، تتجاوز 100 مليار ريال يمني، تذهب لتمويل ما تسميه "المجهود الحربي" للحرب ضد الشعب اليمني.