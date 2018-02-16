مجلس الأمن يوافق على البريطاني غريفيث مبعوثا خاصا لليمن

وافق مجلس الأمن الدولي، الخميس، على تعيين البريطاني مارتن غريفيث مبعوثاً أممياً خاصاً إلى #اليمن، ليكون بذلك ثالث وسيط أممي يتم تكليفه خلال سبع سنوات.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قد أبلغ المجلس، الثلاثاء، في رسالة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، قراره تعيين غريفيث مبعوثاً أممياً خاصاً إلى اليمن خلفاً للموريتاني اسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي رفض البقاء في منصبه بعد انتهاء ولايته.

وكانت لدى أعضاء مجلس الأمن الدولي مهلة تنتهي الخميس في الساعة 17.00 (22.00 بتوقيت غرينتش) للاعتراض على هذا التعيين. وقد وقع الخيار على الوسيط البريطاني بعد أسابيع من المشاورات، وفق دبلوماسيين.

وفي رسالته إلى مجلس الأمن، قال غوتيريس إن غريفيث، الذي يدير مؤسسة "المعهد الأوروبي للسلام"، ومقرها في بروكسل، يتمتع "بخبرة طويلة في التفاوض والتوسط والشؤون الإنسانية".