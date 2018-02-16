عمران.. 40 ألف جريمة حوثية ضد المدنيين في 4 سنوات

رصدت إحصائية نشرها #الجيش_اليمني، ارتكاب #ميليشيات_الحوثي الانقلابية حوالي 40 ألف جريمة وانتهاك ضد المدنيين في #محافظة_عمران شمال العاصمة صنعاء، خلال أربع سنوات.

وذكرت الإحصائية أن الميليشيات ارتكبت 39537 جريمة وانتهاكاً، توزعت بين القتل والإصابة والاختطاف و #الإخفاء_القسري والتعذيب، وتجنيد الأطفال وغيرها في عمران، خلال الفترة من 2014-2017م.

وسقط جراء هذه الجرائم والانتهاكات 796 قتيلاً مدنياً، بينهم 9 نساء و83 طفلاً، إضافة إلى رصد 4 حالات إعدام وتصفية جسدية، و5 حالات اغتيال، و3 حالات وفاة جراء التعذيب، وحالتي وفاة بسبب الإهمال داخل سجون الميليشيات، و17 حالة شروع في القتل، إضافة إلى 5 قتلى و11 مصاباً جراء انفجار الألغام الأرضية التي زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية.

كما رصدت الإحصائية، 1693 إصابة من المدنيين، بينهم 31 امرأة، و92 طفلاً.

ووثقت 658 حالة اختطاف وإخفاء قسري، و561 حالة اعتقال تعسفي، وتعرض 127 شخصاً للتعذيب داخل سجون ومعتقلات الميليشيات في عمران، كما تعرض 46 شخصاً لاعتداء جسدي، و211 حالة تهديد وتعسف.

وكشفت عن نزوح 2168 أسرة من منازلهم، وتهجير الميليشيات قسريا لـ26349 شخصاً ذكوراً وإناثاً.

ووفق الإحصائية، فقد تم رصد 2351 حالة تجنيد أطفال من قبل الحوثيين في عمران، وإرسالهم إلى جبهات القتال، قتل منهم أكثر من 400 طفل في المعارك، وأصيب 300 طفل آخرون معظمهم أصيب بإعاقات دائمة، إضافة إلى اختطاف 21 طفلاً كرهائن.

وشملت الإحصائية رصد لحالات الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة، ونهب ومصادرة المعونات الإنسانية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات في محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء.