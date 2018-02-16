‏‫‬الحوثيون يقيلون أنصار صالح من مناصبهم

أفادت مصادر من داخل محافظة حجة لـ"العربية " بأن الحوثيين أقالوا مدراء إدارات مدنية وأمنية من وظائفهم موالين للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، بعد حملة من الاختطافات طالتهم إثر أحداث كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين عمدوا إلى أصدار قرارات بفصل تعسفي للمدراء من مناصبهم واستبدالهم بعناصر موالية لهم.

وكانت الميليشيات الحوثية قد بدأت عمليات الإقصاء من مؤسسات الدولة في محافظة حجة منذ انقلابهم بدءاً من التجمع اليمني للإصلاح وانتهاء بأنصار صالح في صورة تعكس مستوى التحيز التي تسعى الميليشيات لتكريسها في المجتمع.

وحصلت "العربية" على أبرز الأسماء من داخل محافظة حجة وهم:

• يحيى هفج - مدير عام مديرية بني قيس

• طايف شعلان - مدير مديرية عام الشغادرة

• عبدالحميد الدوه - مدير عام مكتب الضرائب

• عبدالرحمن الحظا - مدير عام المرور

• حميدالأكوع - مدير عام مكتب المواصلات

• عبده القفلي - مدير عام المعهدالعالي لتاهيل المعلمين

• خالد العبالي - مدير عام الوحدة التنفيذية للنازحين

• علي الأشول - مدير مكتب التربية والتعليم

• يحيى دهشوش - مدير عام مكتب الأحوال المدنية

• زيدعلي دهشوش - مدير أمن مديرية الجميمة

• كامل أبوسالم - مدير أمن مديرية حجة

• سعدعواض - مدير أمن مديرية بني لعوام

• أحمد صالح شمهان - مدير أمن مديرية أسلم

• علي عواض - مدير أمن مديرية نجره

• عبدالرحمن لطواف - مدير أمن مديرية المفتاح

• يحي حسين الزرقة - مدير أمن مديرية مبين

• عبدالعزيز الزرقه - مدير أمن مديرية الشغادرة

• عبدالله لطف الله - مدير أمن مديرية كحلان عفار