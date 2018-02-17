التحالف يدمر منصة صواريخ ومركز قيادة للحوثيين في صنعاء

شنت مقاتلات #التحالف_العربي، السبت، غارات جوية مكثفة على مواقع وتجمعات وتعزيزات لـ #ميليشيات_الحوثي الانقلابية في محيط العاصمة اليمنية #صنعاء.

وذكر موقع الجيش اليمني أن مقاتلات التحالف دمرت أطقماً وتعزيزات للميليشيات بمنطقة سد العقران ومواقع مجاورة لها في مديرية نهم شرق صنعاء.

وأدت الغارات، بحسب مصدر ميداني، إلى تدمير منصة إطلاق صواريخ وثلاثة أطقم قتالية للحوثيين، سقط جميع من كانوا على متنها بين قتلى وجرحى.

واستهدف طيران التحالف مواقع وتجمعات الانقلابيين في منطقتي المبدعة، وتبة ريمان، بمديرية نهم شرق صنعاء.

كما قصف التحالف مركز قيادة تابع للميليشيات، ومخازن أسلحة في جبل شبام بمديرية مناخة في محافظة صنعاء.

ولم يتم الكشف عن خسائر الحوثيين جراء استهداف مركز قيادتهم، غير أن شهود عيان أوضحوا أن انفجارات متتالية استمرت لفترة طويلة عقب الغارات، قالوا إنها لمخازن الأسلحة التي تم قصفها في جبل شبام.

واكتفت ميليشيات الحوثي، كالعادة، بذكر أماكن الغارات، دون الإفصاح عن خسائرها.